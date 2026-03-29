Мексиканские военные нашли пропавшие суда, шедшие на Кубу с гуманитарным грузом

Суда Friendship и Tigger Moth, которые везли гуманитарный груз для Кубы и в один момент перестали выходить на связь, нашлись. Их обнаружили в 80 морских милях от Гаваны, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Мексики в соцсети X. К парусникам отправили судно, которое сопроводило их в пункт назначения. Через несколько часов они пришвартовались в порту Гаваны.

Парусники, которые отправились к Кубе с мексиканского острова Исла-Мухерес, должны были прибыть в Гавану еще 24-25 марта, но они так и не появились в порту. От судов не поступало никаких сообщений, и ВМС Мексики начали их искать. Военные обратились к координационным центрам морских спасательных операций в Польше, Франции, на Кубе и в США, установили контакты с дипломатическими представителями нескольких стран, гражданами которых являются члены экипажей. В итоге их обнаружили с помощью самолета ВМС.

На борту парусников — девять человек. Среди них — граждане Польши, Франции, Кубы и США. Они участники гуманитарной акции «Конвой нашей Америки», организованной представителями международных левых движений. Ни организаторы миссии, ни пресс-служба ВМС Мексики не дали никаких объяснений по поводу исчезновения судов.

В «Конвое нашей Америки» поучаствовали около 650 человек из 33 стран, писало Associated Press. Цель миссии заключалась в том, чтобы поддержать Кубу, которая борется с энергетическим кризисом. Участники разными способами доставили на остров около 20 тонн гуманитарной помощи — среди грузов были продукты питания, лекарства, а также солнечные панели и генераторы.