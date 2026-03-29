Новосибирское промпроизводство упало к марту на 7,3%

Индекс промышленного производства в Новосибирской области по итогам первых двух месяцев 2026 года составил 92,7%, говорится в сообщении Новосибирскстата. Это выше, чем было по результатам января (91,8%).

Согласно подсчетам статистического ведомства, падение промпроизводства в январе—феврале имело место как в обрабатывающем секторе (на 8,3%), так и в добыче полезных ископаемых (на 17,9%). Увеличение объемов производства зафиксировано лишь в энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении (на 5,4%).

По данным из девяти регионов Сибирского федерального округа (в Иркутской области итоги еще не опубликованы), рост промпроизводства по итогам января—февраля этого года зафиксирован только в Томской области (на 4,3%) и Республике Тыва (на 2,9%).

