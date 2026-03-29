«Авангард» вырвал победу у «Нефтехимика» в концовке третьего матча серии

В третьем матче серии против нижнекамского «Нефтехимика» омский «Авангард» оказался на грани поражения, но в итоге сумел спастись. Игра первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги состоялась в Нижнекамске 28 марта.

Болельщикам пришлось ждать голов два периода. В начале третьего хозяева вышли вперед, но «Авангард» смог не только отыграться, но и добиться победы в основное время со счетом 2:1. Оба гола сибиряков на счету Дмитрия Рашевского.

«Авангард» повел 2:1 в серии до четырех побед. Следующий матч состоится также в Нижнекамске 30 марта.

Валерий Лавский