Рядом с Москвой сбили два беспилотника

Силы ПВО уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Господин Собянин сообщил о первом сбитом БПЛА в 2:11 мск, через час был уничтожен еще один дрон. Экстренные службы работают на месте падения обломков. Предыдущая атака на город, согласно сообщениям мэра, произошла больше суток назад.

Аэропорты Внуково и Домодедово начали выпускать и принимать рейсы только по согласованию с «соответствующими органами», сообщили в Росавиации.