Хью Хефнер не увидел своих внуков, которых как минимум четверо. У его младшего сына Купера Хефнера трое детей от актрисы Скарлетт Ханны Хефнер (урожденной Бирн), все девочки: Бетси Роуз (родилась 24 августа 2020 года) и Мэриголд Адель и Блоссом Перл (родились 26 марта 2022 года).

У Марстона Хефнера и его супруги Анны Ламбропулос один ребенок — сын Форрест (родился 15 июля 2023 года).

Дэвид Хефнер не афиширует свою личную жизнь. Согласно некоторым источникам, он женат и имеет двоих детей, но точная информация на этот счет отсутствует.