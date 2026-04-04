А что потом стало с Милли Хефнер?

После развода с Хью Хефнером Милдред Мэри Джоан Уильямс Хефнер стала встречаться с адвокатом Эдом Ганном, партнером юридического агентства, представлявшего ее интересы во время процедуры развода. Она вышла за Ганна замуж и взяла его фамилию. Мэри Ганн увлекалась бриджем, боулингом и гольфом, была активисткой Демократической партии. Ее второй брак продлился 11 лет. По просьбе старшей дочери Кристи Хью Хефнер купил Милдред дом. У Милли появились новые увлечения. Она освоила керлинг, научилась водить самолет. Почти полвека она была сначала подругой, а затем женой эмигранта из Швейцарии парикмахера Пьера Рорбаха. Вместе они объездили весь мир.

В 1976 году Кристи Хефнер возглавила бутик звукозаписи и модной одежды Playtique. Милдред устроилась туда продавщицей. Проект оказался убыточным и был закрыт в 1977-м. Позже Милдред Хефнер работала в отделе кадров компании Playboy, а после выхода на пенсию занималась волонтерством в детском саду. В 2023 году скончался ее третий муж.

Милдред Хефнер умерла 13 декабря 2025 года на 100-м году жизни.