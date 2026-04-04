А что стало с Бетти Конклин?

В 1992 году Хью Хефнер вместе с братом и друзьями посетил район Чикаго, в котором вырос. Он пригласил и жившую в то время в Сан-Франциско Бетти Конклин Слейвен (она тогда носила фамилию уже второго мужа).

В школьные годы Бетти подрабатывала в аптеке, продавала газировку. В униформу продавца входили картонные манжеты. Болтая с Бетти полвека спустя, Хеф предположил, что, возможно, именно они навели его на мысль о манжетах девушек-кроликов Playboy.

В 2000-е годы Бетти Конклин Слейвен снялась в нескольких документальных фильмах и сериалах, посвященных империи Playboy.