В лесу на территории Польши упали два воздушных шара с контрабандой

В лесу Польши упали два воздушных шара с контрабандой. К ним были прикреплены пакеты с 4 тыс. сигарет. Об этом сообщил RMF 24 со ссылкой на данные полиции.

Пока полиция официально не подтвердила, откуда были запущены шары. По предварительным данным, их запустили из места в 50 км от Варшавы. Скорее всего, шары прилетели из Белоруссии, отмечает RMF 24. Найденную контрабанду изъяла полиция. Экстренные службы завершили свою работу на месте происшествия.

По информации издания, в последние недели военные радиолокационные системы неоднократно замечали объекты, которые вторгались в воздушное пространство Польши на восточной границе. В большинстве случаев воздушные шары приземлялись в районе Подлясья.