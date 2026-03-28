«Молот» проиграл третий матч плей-офф

Хоккеисты «Молота» провели третий матч 1/8 финала Кубка Чемпиона России против ХК «Горняк УГМК» из Верхней Пышмы. На этот раз игра проходила в Перми. Все решилось в овертайме. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу гостевой команды. Единственную шайбу в составе «Молота» Владимир Шлыков.

Главный тренер пермского клуба Лев Бердичевский посчитал, что сегодня была одна из лучших игр команды по содержанию, по количеству голевых шансов. «Наверное, все было, кроме забитых голов. Овертайм такая вещь – здесь все, что угодно может произойти», — заявил наставник «молотобойцев».

30 марта команды проведут в Перми четвертую игру, которая может стать для «Молота» заключительной в этом сезоне. Плей-офф длится до четырех побед одной из команд.