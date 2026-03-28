«Амкар» разгромил кировское «Динамо»

В выездном матче «Амкар-Пермь» с крупным счетом обыграл кировское «Динамо». Итог поединка 4:1.

Хозяева первыми забили гол, но затем пермская команда полностью доминировала на поле. Мячи в ворота кировского «Динамо» забили Евгений Тюкалов, Артем Котик, Эмиль Галлямов и Кирилл Корольков.

Эта победа позволила «Амкару» подняться на третье место в турнирной таблице. Следующую игру пермский клуб проведет снова на выезде, на этот раз в Санкт-Петербурге против «Зенита-2». Матч состоится 1 апреля.