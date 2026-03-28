СКР возбудил уголовное дело после травмирования в упавшим снегом женщины в Кунгуре

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту падения снежной массы с крыши дома на пожилую женщину в Кунгуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие тяжкий вред здоровью). Следствием установлено, что управляющей компанией не была обеспечена своевременная очистка крыши многоквартирного дома по улице Ленина, в результате чего днем 27 марта упавший снег травмировал 84-летнюю женщину. Потерпевшей причинены множественные травмы, она находится в больнице.

Следователем проведен осмотр места происшествия, в управляющей компании изъята документация. В качестве подозреваемого допрошен начальник участка.