Отпуск планируют в Азии

Вариантов для отдыха меньше, а цены выше: россияне, несмотря на скромный выбор и подорожавшие билеты, активно бронируют туры на лето. Как рассказали “Ъ FM” представители отрасли, среди зарубежных топ-направлений — Египет, Таиланд и тропический остров Хайнань. Растет спрос и на летние путевки внутри страны. Как ситуация на Ближнем Востоке меняет летний отпуск россиян?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Вместо поездок в страны Ближнего Востока многие туристы предпочли летний отдых в Китае. Спрос на летние туры в КНР уже вырос в несколько раз. Интересуются не только популярными направлениями, но и менее «раскрученными». Например, городами Хайкоу, Сиань и Шэньчжэнь. Однако лидером остается Пекин. На него приходится треть всех броней со средним чеком 24,5 тыс. руб. В прошлом году из-за введения безвизового режима между Россией и КНР туроператоры отмечали повышенный спрос на перелеты. Сейчас из-за событий на Ближнем Востоке ситуация повторяется, говорит гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Мы сразу почувствовали рост примерно на 30% — это очень хороший показатель. Для сравнения: другие направления, такие как Таиланд или Вьетнам, прибавляют в среднем 10-12%.В этом году на фоне кризиса на Ближнем Востоке все авиакомпании, включая китайские, повысили цены. Улететь за 50 тыс. руб. уже не получится, но, несмотря на это, мы по-прежнему видим рост турпотока в Китай. При этом сейчас он обусловлен уже другой причиной — тем, что часть туристов отказалась от поездок в Объединенные Арабские Эмираты».

Из-за сорванных поездок в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока путешественники переключились не только на Китай, но и на Таиланд. Однако туры туда могут подорожать из-за повышения цен на топливо. В краткосрочной перспективе цены могут вырасти на 10-15%. Хотя на уже проданные летние туры это не повлияет, отмечает гендиректор туркомпании «Магтур» Ирина Сидина:

«Азию сейчас, конечно, рассматривают чаще. Уже активно спрашивают Нячанг на лето, особенно семьи с детьми — как альтернативу Турции. Средний тур во Вьетнам по системе «все включено» для семьи с одним ребенком стоит примерно от 350 тыс. руб. до 500 тыс. руб. за девять ночей — это минимальный уровень.

Если говорить о более доступных вариантах, то самые низкие цены сейчас в Таиланде, особенно в Паттайе».

Отдых в России дешевле тоже не становится. В стране дорожает размещение. Особенно заметно это на курортах Кавказских Минеральных Вод — в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске. За год цены там выросли на 15-20%, рассказали собеседники “Ъ FM”. В Крыму отельеры подняли стоимость примерно на 10%. Но на некоторых направлениях сохранились прошлогодние тарифы, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин:

«Цены на отдых сейчас растут заметно медленнее, чем год назад, в начале 2025-го. Если за последние три года среднегодовой рост составлял 10-12%, то в этом году он держится на уровне 3-4%. По отдельным популярным направлениям рост еще ниже. Например, на маршруте Москва—Санкт-Петербург он составляет всего 1-2%. Анапа, несмотря на ожидание открытия пляжей, демонстрирует нулевую динамику цен, при этом спрос остается высоким. В Сочи цены выросли примерно на 3-4% год к году. В Крыму рост оказался более заметным: сейчас отдых там обходится примерно в 5 тыс. руб. в сутки на одного взрослого с двухразовым питанием».

А вот спрос на летний отдых в Сочи снизился на 8-9%.Туристов помимо прочего отпугивает нестабильная работа аэропорта, рассказал председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов:

«Цены на путевки в санатории Кавказских Минеральных Вод растут очень существенно. Спрос высокий, а качественных отелей и санаториев катастрофически не хватает. На федеральной территории "Сириус" в пиковые даты также наблюдается повышенный спрос, при этом авиасообщение работает с перебоями и задержками. Заметно вырос в цене Алтай — в среднем на 10-12%, а по отдельным предложениям рост достигает 18-20%. Ощутимо подорожал и Крым.

При этом снижается интерес к отдыху в отелях Сочи: если год назад было около 400 тыс. поисковых запросов в месяц, то сейчас — примерно 300 тыс. В целом мы ожидаем снижение турпотока на уровне 3-4%».

Путешественники уже выкупили значительную часть номеров в отелях на Черноморском побережье. На июнь — половину, на июль — треть, следует из данных АТОР. Впрочем, те, кто посчитали цены в отелях слишком дорогими, похоже, решили обойтись вовсе без номеров. Так, в последнее время россияне стали активнее скупать товары для туризма и кемпинга на маркетплейсах, в том числе палатки. Продажи таких товаров за год вырос почти на треть.

Анжела Гаплевская, Ангелина Зотина, Юлия Савина