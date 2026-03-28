Роспотребнадзор попросил жителей Дагестана не пить воду из-под крана

Обильные дожди обрушились на Дагестан 27 марта 2026 года, спровоцировав подтопления в Махачкале, Каспийске и Хасавюрте, что резко ухудшило качество водопроводной воды, сообщает управление Роспотребнадзора по республике.

Паводковые потоки подняли мутность в источниках водоснабжения — явление чисто природное, связанное с размывами почв и рек вроде Черкес-Озень и Тарнаирка. Жители не должны пить сырую воду из крана, чтобы избежать инфекций.

Синоптики заранее предупреждали о сильных осадках с 27 по 29 марта — ветер до 23 м/с усилил хаос, реки вышли из берегов. В Махачкале подтопило около 20 домов на Заречной улице, уровень воды достиг 1,5 м в отдельных местах, спасатели эвакуировали 4 человек, еще 83 получили помощь. Хасавюрт пострадал от размытого железнодорожного моста, Каспийск — от локальных затоплений; всего МЧС зафиксировало свыше 300 сообщений о подтоплениях в 6 районах и городах вроде Дербента и Избербаша. Электроснабжение прервалось у 60 тыс. человек в 14 районах — вышли из строя три подстанции.

Специалисты Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД» уже выехали на места: отбирают пробы из источников и сетей для микробиологических, химических и органолептических тестов, включая мутность. Они координируют с коммунальщиками промывку труб, временные отключения и дезинфекцию. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов мобилизовал службы: более 40 сотрудников и 30 единиц техники расчищают ливневки в усиленном режиме. Власти ввели режим ЧС в столице, минздрав перевел медучреждения на особую готовность.

Роспотребнадзор дает четкие инструкции: кипятите воду 3 минуты после закипания, храните в закрытой посуде, используйте бутилированную для детей, беременных, пожилых и ослабленных. Запрещено готовить еду, детское питание, лед или мыть овощи-фрукты сырой водой; чистите зубы и полощите рот только после кипячения, раны обрабатывайте аналогично. Избегать продуктов, контактировавших с паводковой водой. Мониторинг продолжается, жители должны ориентироваться на официальные каналы и сообщать о проблемах в местные службы.

Коммунальщики обещают стабилизировать ситуацию к концу выходных, но непогода продлится до 29 марта.

Станислав Маслаков