Волгоград лидировал среди городов-миллионников по доступности вторичного жилья

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Волгограда составила 105 тыс. руб. Это минимальный показатель среди крупнейших мегаполисов страны, согласно данным «Авито Недвижимости».

Фото: Нина Шевченко

Для сравнения, в Омске «квадрат» оценивается в 115 тыс. руб., в Челябинске — в 112 тыс., в Воронеже — в 114 тыс. Наиболее высокая цена зафиксирована в Москве (598 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (274 тыс. руб.).

Аналитики также отмечают оживление вторичного рынка: количество сделок купли-продажи за год выросло на 11%. Доля ипотечных кредитов достигла 32%, увеличившись на 12 процентных пунктов. Эксперты связывают эту динамику со снижением ключевой ставки ЦБ.

Нина Шевченко