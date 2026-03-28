Волгоград лидировал среди городов-миллионников по доступности вторичного жилья
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Волгограда составила 105 тыс. руб. Это минимальный показатель среди крупнейших мегаполисов страны, согласно данным «Авито Недвижимости».
Фото: Нина Шевченко
Для сравнения, в Омске «квадрат» оценивается в 115 тыс. руб., в Челябинске — в 112 тыс., в Воронеже — в 114 тыс. Наиболее высокая цена зафиксирована в Москве (598 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (274 тыс. руб.).
Аналитики также отмечают оживление вторичного рынка: количество сделок купли-продажи за год выросло на 11%. Доля ипотечных кредитов достигла 32%, увеличившись на 12 процентных пунктов. Эксперты связывают эту динамику со снижением ключевой ставки ЦБ.