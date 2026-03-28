Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хоккеисты «Сибири» проиграли «Металлургу» на своей арене

«Сибирь» оказалась на грани вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Она проиграла и третий матч серии первого раунда магнитогорскому «Металлургу».

Команды встретились в Новосибирске 28 марта в присутствии 11650 зрителей. Гости открыли счет в первом периоде, а во втором его сравнял нападающий «Сибири» Энди Андреофф. Но это был последний успех новосибирцев в игре.

Гости снова вышли вперед во втором периоде, а в конце третьего Сергей Толчинский послал шайбу в пустые ворота «Сибири» и установил окончательный счет — 3:1 в пользу «Металлурга».

30 марта в Новосибирске пройдет четвертый матч. В случае успеха уральцев он станет последним в серии.

Валерий Лавский

Новости компаний Все