Порт Салала в Омане остановил работу после атаки беспилотника

Утром в субботу порт Салала в Омане подвергся атаке беспилотника. На территории объекта произошел взрыв, был поврежден портовый кран. Об этом сообщила датская судоходная компания Maersk.

По данным Maersk, в результате инцидента пострадал один портовый рабочий, его травмы оцениваются как «незначительные». Сообщается, что персонал порта был эвакуирован.

«По текущим оценкам Maersk, работа порта будет приостановлена примерно на 48 часов», — отметили в компании.