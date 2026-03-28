Инвестиции в бизнес Волгоградской области превысили 400 млрд рублей

В 2025 году объем инвестиций в предприятия Волгоградской области вырос на 9,3% по сравнению с показателем годичной давности, достигнув почти 400 млрд руб. Такую динамику приводит Банк России со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Драйверами роста выступили обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых и туристическая отрасль.

Среди реализованных проектов — запуск производства бромида натрия на местном предприятии, модернизация мощностей в нефтегазовом секторе для увеличения глубины переработки, а также строительство логистических центров для торговых сетей и маркетплейсов в областной столице. Кроме того, средства инвесторов были направлены на формирование туристического кластера на острове Сарпинском.

В ЦБ добавили, что прогноз бизнеса на текущий год предполагает сдержанную динамику инвестиционной активности.

Нина Шевченко