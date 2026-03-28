Футболиста «Акрона» дисквалифицировали за нарушение на матче с «Локомотивом»

Защитник тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Родриго Эсковаль дисквалифицирован на один матч Российской премьерлиги (РПЛ). Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Нарушение было зафиксировано во время игры «Акрона» с «Локомотивом» 22 марта в рамках 22-го тура РПЛ. Матч прошел на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершился со счетом 5:1 в пользу москвичей.

Во время игры Родриго Эсковаль получил красную карточку за то, что на 70-й минуте во время борьбы за мяч случайно положил руку на лицо нападающего «Локомотива» Александра Руденко, и тот упал. В тот момент игрок московской команды вышел один на один с вратарем, а футболист «Акрона» догнал его сзади. КДК РФС пришел к выводу, что Родриго Эсковаль лишил соперника явной возможности забить гол.

Георгий Портнов