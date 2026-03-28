Вклады теряют доходность

Ставки по вкладам продолжают снижаться. Теперь в среднем уровень достигает только 10,5% годовых. Быстрее всего спустя неделю после снижение ключевой ставки падали проценты по коротким вкладам на три и шесть месяцев.

Остались ли сравнимые по доходности инструменты? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с гендиректором аналитического агентства «БизнесДром» Павлом Самиевым:

«Доходность вкладов имеет смысл сравнивать с инструментами сопоставимого уровня риска — прежде всего с государственными облигациями и корпоративными бумагами первого эшелона. В этом сегменте есть более доходные альтернативы, но разница не радикальная. Если же говорить об инструментах с более высоким риском — например, о бумагах второго эшелона или акциях, где присутствует не только кредитный, но и рыночный риск, — там доходность может быть выше, но и риски существенно возрастают.

При этом депозиты сейчас остаются весьма привлекательным инструментом хотя бы потому, что реальная ставка, скорректированная на инфляцию, сохраняется на высоком уровне. Если ориентироваться на текущие оценки инфляции около 5,9%, то реальная доходность депозитов может достигать примерно 9%, что является довольно высоким показателем».

16 банков из топ-20 снизили ставки на этой неделе. По данным «Финуслуг», крупнейшие кредитные организации сократили доходности депозитов до года примерно на 0,3 пункта. В среднем проценты по полугодовому вкладу сейчас ниже 13,5%. Кредиты также должны дешеветь вслед за решениями Центробанка, говорит частный инвестиционный советник Дмитрий Голубков:

«Банк России, скорее всего, продолжит снижать ключевую ставку. Например, я не исключаю, что к концу 2026 года она может составить около 12% годовых при отсутствии форс-мажоров. Период аномально высоких ставок по вкладам уже завершился. Сейчас годовой темп прироста денежной массы заметно снизился — примерно до 10% в год, а инфляционные ожидания на уровне 13% годовых выглядят чрезмерно высокими в этих условиях.

Ставки по вкладам и кредитам закономерно будут снижаться, и это усиливает интерес инвесторов к акциям. При прочих равных условиях и при наличии внешнеполитического позитивного фактора российский фондовый рынок может показать значительный рост, так как по большинству стоимостных коэффициентов он сегодня остается одним из самых дешевых в мире».

Банки пока не сообщают о массовом пересмотре условий по новым кредитам.

Александра Абанькова, Андрей Дубков