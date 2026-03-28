В КБР заключили 2720 соцконтрактов на 367 млн рублей

Власти Кабардино-Балкарии активно развивают программу социальных контрактов, которая помогает малоимущим семьям и одиноким гражданам выйти из кризисной ситуации, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 2020 года, когда федералы ввели софинансирование, число таких соглашений в республике резко выросло — всего заключили 2720 контрактов на общую сумму свыше 367 млн руб. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Семья», и ее главная задача — не просто дать деньги, а создать условия для самостоятельного заработка.

Граждане с доходом ниже прожиточного минимума обращаются в органы соцзащиты или МФЦ, разрабатывают индивидуальную программу адаптации и получают единовременную выплату от 22 тыс. до 350 тыс. руб. Максимум достается тем, кто открывает бизнес или регистрирует ИП — до 350 тыс. руб. На развитие личного подсобного хозяйства выделяют до 200 тыс. руб., на поиск работы или переобучение — до 30 тыс., а на иные меры поддержки — 50–70 тыс. за весь срок контракта, который длится от 6 до 12 месяцев. В 2025 году в КБР заключили 571 соцконтракт, превысив план на 26%, с общей суммой выплат более 98 млн руб. Из них 279 семей открыли собственное дело — на 46% больше, чем 191 семья в 2024-м, 265 человек прошли переобучение и устроились на работу, 79 развивают подсобное хозяйство, 27 реализовали другие проекты.

Программа стартовала в КБР еще в 2014 году как пилотный проект по поддержке фермеров — тогда 27 семей получили средства на подсобные хозяйства за счет республиканского бюджета. До 2019-го заключили всего 160 контрактов на 8 млн руб. Федеральный порядок 2020 года все изменил: в 2021-м помощь получили 2343 человека, заключили 426 соглашений на 63 млн руб., а к октябрю 2022-го — уже 525 контрактов с 2,5 тыс. получателей. В 2023-м число достигло 433 контрактов на 70 млн руб. для 1691 человека, в начале 2025-го — 530 соглашений на 90,3 млн руб.

С 2024 года условия ужесточили — ввели принципы социального казначейства, обязали контролировать расходы через Госуслуги. Теперь подать заявление проще онлайн, а власти проверяют целевое использование средств строже. В республике популярны именно бизнес-направления: в 2025-м 177 контрактов пошли на предпринимательство, 251 — на трудоустройство. Министр труда и соцзащиты КБР Казий Тогузаев подчеркивает рост: «Социальный контракт реально меняет жизни, помогая перейти от пособий к стабильному заработку». По данным минтруда, в 2026-м планируют расширить доступ через Госуслуги, сохранив лимиты выплат.

Станислав Маслаков