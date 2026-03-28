Татарстанский лыжник Большунов выиграл гонку в финале Кубка России

Лыжник Александр Большунов, представляющий Татарстан, победил в гонке на 3 км свободным стилем в финале Кубка России в Апатитах. Он показал время 6 минут 24,5 секунды.

Представляющий Татарстан Большунов выиграл гонку в финале Кубка России

Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ Представляющий Татарстан Большунов выиграл гонку в финале Кубка России

Второе место занял Егор Митрошин с отставанием в 8 секунд. Третьим финишировал еще один представитель Татарстана — Савелий Коростелев (+8,8 секунды). Ранее Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в Милане.