Теплоходы «ОМ» начнут курсировать между Самарой и Рождествено в воскресенье

Пассажирские теплоходы «ОМ» начнут работу на маршруте «Самара – Рождествено» в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Открытие навигации стало возможным после плановой подготовки акватории. 26-28 марта буксир-ледокол "Портовый-13" выполнил вскрытие ледового покрова в Рождественской воложке»,— говорится в сообщении.

Теплоходы будут курсировать в сопровождении ледокола. Отправление от речного вокзала Самары будет проходить в 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:00, 16:00, 17:30 и 19:00 (MSK+1). Из села Рождествено теплоходы будут отправляться в 07:30, 09:30, 11:30, 13:15, 15:00, 16:45 и 18:15. «ОМы» будут заходить на остров Проран в 10:40 и 16:10.

