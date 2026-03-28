В Оренбуржье ищут ребенка, упавшего в реку

СУ СКР по Оренбургской области организовало доследственную проверку по факту происшествия с ребенком на берегу реки Елшанка в поселке Октябрьский. Инцидент произошел днем в субботу, 28 марта. Об этом сообщает региональное следствие.

«По предварительным данным, малолетний ребенок находился на прогулке у воды. В какой-то момент он поскользнулся и упал в реку»,— говорится в сообщении.

Спасатели и оперативные службы ищут ребенка. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

