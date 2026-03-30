«iЩелково» залетел в Верховный суд

Собственники участков в индустриальном парке «iЩелково» в подмосковном Щелково намерены оспорить приказ Минобороны, запрещающий им строительство из-за близости к военному аэродрому Чкаловский. Шансы у истцов минимальные, считают юристы. Впрочем, изредка суды отменяют действие запретных зон, установленных военным ведомством.

В распоряжении “Ъ” оказался иск 18 собственников участков в индустриальном парке «iЩелково» в подмосковном Щелково к Минобороны, поданный в Верховный суд (ВС) РФ. Истцы хотят оспорить приказ министерства от марта 2025 года, согласно которому их площадки были включены в границы запретной зоны аэродрома Чкаловский, из-за чего застройка территорий стала невозможна. Заявление было подано 19 марта 2026 года и принято к производству 24 марта, сказано на портале ВС. В Минобороны не ответили на запрос “Ъ”.

Ранее эта территория принадлежала ОАО «Щелковский районный рынок», основным акционером которого выступал глава холдинга «Щелковский» Дмитрий Барченков, который в 2015 году был арестован по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, он привлек у банка «Хованский» $35 млн на достройку гостиницы Astrum в Щелково и модернизацию Щелковского рынка без намерения их вернуть (см. “Ъ” от 1 февраля 2018 года). Бизнесмена приговорили к 14 годам лишения свободы, в 2023 году он умер.

ОАО «Щелковский районный рынок» обанкротилось, и в 2020 году эту площадку с торгов выкупил Роман Исайкин, предприниматель из Башкирии, указано на портале «Федресурса». Общая площадь промышленного парка «iЩелково» — 69 га.

Как пояснил “Ъ” адвокат истцов из «iЩелково» Алмаз Кучембаев, ранее территория «iЩелково» была включена в приаэродромную зону, строительство в которой было возможно по согласованию с Росавиацией. Некоторые объекты там были построены.

«Однако в прошлом году с территории убрали приаэродромную зону и наложили запретную зону приказом Минобороны, которое и управляет военным аэродромом Чкаловский. После этого владельцы участков в промышленном парке стали массово получать отказы в разрешении на строительство»,— добавляет он.

Если на момент приобретения собственниками участков действовал режим приаэродромной территории, то они вправе ссылаться на нарушение принципа правовой определенности и защиты законных ожиданий — доктрины, которую ВС и Конституционный суд РФ последовательно применяют в имущественных спорах, говорит адвокат бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. По его словам, расширение запретной зоны за счет ранее функционировавшей приаэродромной территории является изменением режима использования земель, которое по своим правовым последствиям влечет фактическое изъятие возможности использования участков по назначению без компенсации, что прямо противоречит 35-й статье Конституции и нормам Земельного кодекса о возмещении убытков при введении ограничений прав собственников.

Однако шансы оспорить приказ Минобороны, как правило, достаточно низкие, считает юрист Land Law Firm Дарья Плотникова. Суды нечасто ставят под сомнение действия военного министерства, соглашается Ярослав Шицле. Суды, включая ВС РФ, крайне неохотно вмешиваются в вопросы обеспечения обороны и безопасности страны, подтверждает управляющий партнер Pareto Legal Павел Желновод. Похожие конфликты были вокруг аэродромов в Кубинке и Монино, и суды вставали на сторону Минобороны, напоминает эксперт.

Тем не менее положительная практика есть. В Иркутской области удалось успешно оспорить запретную зону военного лесничества Минобороны, на Урале было даже несколько успешных случаев оспаривания запретных зон войсковых частей, говорит Дарья Плотникова. По ее словам, есть положительная практика заявления убытков за установленные ограничения, на которое Минобороны может отреагировать корректировкой границ запретной зоны, чтобы сэкономить бюджетные средства.

Дарья Андрианова