Госэкспертиза одобрила проект строительства экотехнопарка в Софронах

Проект строительства мусороперерабатывающего комплекса на полигоне в Софронах (Свердловский район Перми) прошел государственную экспертизу. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Экотехнопарк будет состоять из двух участков: по обработке ТКО (стоимостью 3,46 млрд руб.) и энергетической утилизации органической фракции (1,23 млрд руб.). Новая площадка должна обеспечивать прием 250 тыс. т ТКО в год, 65% которых планировалось отправлять на переработку. Реализацией проекта занимается подконтрольное краевому фонду развития ООО «Пермский региональный экологический оператор».

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в 2023 году краевые власти заключили концессионное соглашение с ООО «Энвиком Пермь» для строительства мусороперерабатывающего комплекса на полигоне в Софронах. В мае 2025 года соглашение было расторгнуто из-за невыполнения обязательств концессионером.

Подробнее — в материале «Ъ-Прикамье» «Маршрут отхода».