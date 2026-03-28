Умер режиссер Олег Шухер

Режиссер, художественный руководитель центра творческой и методической работы ВГИКа Олег Шухер умер в возрасте 71 года. Об этом ТАСС сообщил его сын.

Режиссер умер сегодня утром в больнице, рассказали агентству источники. «Вчера его госпитализировали, сделали прямой массаж сердца и положили в реанимацию, но спасти его не удалось, сердце остановилось»,— сказал источник в окружении режиссера.

Собеседник ТАСС рассказывал 27 марта, что Олега Шухера госпитализировали из ВГИКа. «Он вышел во двор, ему стало плохо, и его госпитализировали. Других подробностей не знаю», — рассказывал источник.

Олег Шухер родился 31 марта 1954 года в Астрахани. Среди его режиссерских работ — фильмы «Везучая» (1987) и «Старые молодые люди» (1992). Господин Шухер был учеником Марлена Хуциева.