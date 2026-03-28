В Махачкале ввели режим ЧС из-за непогоды

В Махачкале ввели режим функционирования чрезвычайной ситуации из-за сильнейших ливней и шквалистого ветра. Администрация города сообщила о введении режима в своем Telegram-канале.

Фото: МЧС по Дагестану

Президент республики Сергей Меликов подтвердил, что столицу Дагестана затронули подтопления, массовые отключения электричества и воды. Власти республики и городские службы уже перешли к режиму управленческого реагирования, рассчитанному как минимум на несколько дней.

По данным ГУ МЧС России по Дагестану, в Махачкале проливные дожди затопили частные жилые дома и прилегающие территории. На улице Заречной уровень воды достиг 1,5 метра, подтопив около 20 домов. Спасатели провели расчистку сточной канавы, после чего уровень воды начал снижаться. В результате ЧС эвакуировали 83 человека, еще четырех спасли из зоны подтопления. На улице Перова подтоплены около шести автомобилей и пяти домовладений, спасатели продолжают эвакуацию населения.

Руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов сообщил, что в Махачкале подтоплены подстанции «Махачкала110», «Восточная» и «Приморская». Изза этого частично ограничено электроснабжение в 16 районах республики, включая саму столицу. К восстановлению электросети привлечены 75 бригад, 225 специалистов и 75 единиц техники; власти обсуждают привлечение дополнительных аварийновосстановительных подразделений. В ряде населенных пунктов приостановлено электроснабжение предприятий малого и среднего бизнеса, что может повлиять на квартальные показатели производства.

Кроме того, изза непогоды в Дагестане произошло обрушение железнодорожного моста, что ударило по логистике регионального транспортного коридора. Южная транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия, в том числе изза возможных проблем с ремонтом и эксплуатацией моста. По данным прокуроры, пострадавших среди людей нет, но затруднения на железнодорожном направлении могут отразиться на поставках товаров и грузопотоке в регион.

Региональный минздрав сообщил, что все медицинские организации республики перевели в режим особой готовности: включили резервные источники питания, пересмотрели графики дежурств и выделили дополнительные койки на случай роста обращений после ЧС. Власти Махачкалы и Дагестана фиксируют, что даже при заранее подготовленных аварийных бригадах и технике фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы, что ставит под вопрос качество метеорологического сопровождения и готовность инфраструктуры к экстремальным сценариям. Экономический ущерб пока не оценен официально, но уже очевиден в виде затрат на аварийные работы, временной приостановки отдельных производств и транспортных издержек.

Станислав Маслаков