Роснедра: запасов подземных вод в России хватит на 300 млн человек

Динамические запасы подземных вод на территории России оцениваются в 82 млн куб. м в сутки. Такого объема достаточно для обеспечения 300 млн человек, заявил в интервью ТАСС глава Роснедр Олег Казанов.

«Это больше, чем в России живет, но это, как любят говорить, "средняя температура по больнице"», - сказал господин Казанов.

Глава Роснедр уточнил, что подземные воды распределены неравномерно. В качестве примера он привел Мурманскую область: избыток вод в некоторых ее районах «никак не помогает жителям Калмыкии». Еще одним вододефицитным регионом Олег Казанов назвал ДНР.