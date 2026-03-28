Лояльность обложили налогом

Налоговая включила кэшбэк в общий доход и начислила повышенный НДФЛ. Вознаграждение от банка суммировали с инвестициями от вкладов. Законно ли это?

Никита Стариков положил на вклады в 2025 году около 8 млн руб. На высоких ставках в трех банках к январю доходность составила 2,2 млн руб. Сумма еще проходила под порог в 13% НДФЛ, но фискальные органы посчитали еще и кэшбэк. За год на премиальной карте Никиты скопилось 480 тыс. руб. бонусами. А это, как оказалось, может считаться инвестиционным доходом. Хотя вопрос спорный, полагает управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев. По его словам, здесь есть риск двойного налогообложения:

«Ключевая проблема здесь — в том, что считать налоговой базой: всю сумму кешбэка или сумму за вычетом косвенных налогов, которые человек уже заплатил при совершении покупок. Многое зависит от условий договора с банком и от того, как именно формируется кешбэк. Например, Т-Банк выплачивает его деньгами, а у Сбербанка "СберСпасибо" — это уже иная правовая природа».

Как отмечают эксперты, большинство банковских программ лояльности заключаются на основании публичной оферты. Поэтому для обычных потребителей налоговые списания будут незаконными, говорит партнер компании TaxAdvisor Антон Никифоров:

«Ситуация выглядит несколько странно. В целом она урегулирована Налоговым кодексом: кэшбэк по таким программам формально образует доход, но освобождается от налога на доходы физических лиц.

Исключения возможны в отдельных случаях — например, если право на кэшбэк возникает не в рамках общей программы банка, а на особых условиях, либо связано с трудовыми отношениями с этим банком».

В 2025-м некоторые кредитные организации предлагали вложить деньги под 30% годовых. В итоге россияне заработали на вкладах почти 10 трлн руб. А это означает и рекордные налоговые отчисления, отмечает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Вклады от 1 млн руб. в любом случае попадают в систему налогообложения. И чем выше ставки по вкладам, тем больше таких налогов будут собирать монетарные власти. Итоговая сумма зависит не только от ставок, но и от объема средств на вкладах, подпадающих под налогообложение, а также от общего объема депозитов в банковской системе. Пока эти поступления продолжают расти, и в бюджете на 2026 год уже заложено увеличение таких доходов».

Впрочем, достичь такой доходности может только 1% вкладчиков, говорит директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков: «Это ситуация не рядового гражданина, поэтому говорить о том, что большое количество людей платит налог по ставке 15%, не приходится. Во многих банках программы кэшбэка имеют установленные лимиты. Если же у человека возникает дополнительный доход в таком объеме, это может вызвать вопросы со стороны налоговых органов, в том числе о возможном уклонении от уплаты налогов».

Процентные начисления с депозита можно разнести по разным налоговым периметрам, говорят финансовые консультанты. Например, воспользоваться индивидуальным инвестиционным счетом с льготами и вычетами или осознанно ограничивать кэшбэк.

Анжела Гаплевская