В Самаре расследуют ДТП со скорой помощью

Авария с участием автомобиля скорой помощи, в которой пострадали три человека, произошла в Самаре в пятницу, 27 марта. По этому факту начата проверка, сообщает региональное СУ СКР.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Силовики устанавливают причину и обстоятельства ДТП. По данным полиции, авария произошла в Красноглинском районе города в 13:20 (MSK+1). Водитель автомобиля, мужчина 1953 года рождения, за рулем автомобиля Lada Niva ехал по Красноглинскому шоссе со стороны улицы Шлюзовой в направлении Ногина. При повороте налево на зеленый сигнал светофора на регулируемом перекрестке у дома №15 по улице Ногина он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи «ГАЗель Next», за рулем которой находился мужчина 1973 года рождения.

В момент аварии скорая помощь ехала по встречной полосе. В результате происшествия получили травмы и были госпитализированы водитель легкового автомобиля, а также пассажиры скорой помощи: женщины 1978, 1972 и 1950 года рождения.

Георгий Портнов