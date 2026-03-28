В зоне риска затопления оказались 11 территорий Прикамья

В ходе предстоящего паводка в Пермском крае под возможное затопление могут попасть 11 муниципалитетов: Кудымкарский, Карагайский, Кунгурский, Краснокамский, Нытвенский, Чусовской, Пермский, Александровский, Гайнский, Чердынский, Губахинский округа. Об этом сообщает краевой минтербез.

В минтербезе рекомендовали жителям этих территорий уже сейчас подготовить участки к возможному подтоплению, собрать в одном месте личные документы, ценные вещи и следить за официальными источникам.

По данным Пермского ЦГМС и справкам Росгидромета, условия этой зимы создают предпосылки для прохождения половодья выше среднемноголетних значений. Основные факторами выступают запасы воды в снежном покрове в бассейне Камы. Они превышают норму на 15–25%, местами в центральных и южных районах — на 45%. Высота снега на 20–30 см выше обычных показателей.

Вскрытие рек ожидается в первой-второй декаде апреля, прогнозируется, что максимальные уровни воды могут быть до метра выше нормы.