Правительство утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года

Правительство России утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года. Ее цель — создание условий для обучения населения навыкам оказания первой помощи и применения их на практике, сообщила пресс-служба кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Программу реализуют в три этапа: первый пройдет с 1 июня 2026 года по 2027 год, второй и третий — в 2028-2030 и 2031-2036 годы соответственно. Одно из основных направлений — образовательная деятельность. Планируется разработать и утвердить рекомендации по оказанию первой помощи для образовательных программ, развивать инфраструктуру организаций, которые проводят такое обучение, а также обеспечить его доступность.

Концепция предполагает проведение тематических олимпиад для школьников и студентов, обеспечение подготовки и переподготовки сотрудников, обязанных по закону оказывать первую помощь. Педагоги детских садов, школ, колледжей и вузов будут проходить подготовку и регулярное повышение квалификации.

Кроме того, планируется формировать общественный интерес к организации и оказанию первой помощи через социальную рекламу, создание соответствующего контента, взаимодействие с различными аудиториями, включая экспертов, исследователей и практиков, производителей лекарств и медицинских изделий.

К реализации концепции привлекут образовательные, общественные, некоммерческие и научные организации, общественные объединения и объединения работодателей, экспертов и активных граждан. План по осуществлению проекта разработает Минздрав и представит его в правительство в ближайшие шесть месяцев.