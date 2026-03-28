В Екатеринбурге создали карту отравлений собак

В Екатеринбурге партия «Новые люди» совместно с общественной организацией PetСовет создала интерактивную карту отравлений собак в городе, следует из сайта карты.

В функционале карты есть несколько опций: можно самим отметить места, где были обнаружены яды или узнать районы, куда не водить домашнего питомца.

На ней можно самим отметить места, где были обнаружены яды или подозрительная еда или узнать точные места, куда лучше не ходить с питомцем. Создатели проекта заявляют, что карта позволит оперативно реагировать на потенциальную угрозу отравления животных. Сейчас на карте помечено 228 мест с крысиным ядом и восемь мест, где лежала еда с гвоздями. Устранили шесть подобных мест.

Отметим, карта появилась после нескольких случаев отравления домашних животных ядами во время прогулок с хозяевами.

Алексей Буров