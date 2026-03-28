Бюджет Ленобласти направит 16 млн рублей на «новых пионеров»

Бюджет Ленинградской области в 2026 направит 16,4 млн рублей на организацию 90 смен регионального и муниципального уровня для участников «Движения первых». Такое решение принято по итогам заседания координационного совета по взаимодействию с организацией, сообщил официальный телеграмм-канал администрации Ленобласти.

Программа смен включает мастер-классы, развивающие курсы, встречи с приглашенными спикерами, а также знакомство с основами проектной и исследовательской деятельности.

В обсуждении вопросов, связанных с реализацией проектов, принял участие вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев. По его словам, присутствие организации во всех муниципалитетах региона позволяет вовлекать несовершеннолетних в общественную жизнь на системной основе.

Помимо организации смен, в 2026 году в Ленобласти запланировано проведение нескольких флагманских проектов «Движения первых». Среди них — всероссийский проект «Первая помощь», физкультурное мероприятие «Вызов Первых», региональный проект «Флагманы возможностей», а также конкурс лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделений».

«Движение Первых» — общероссийская организация детей и молодежи, созданная в 2022 году по инициативе властей. Согласно уставным документам, целями объединения заявлены воспитание подрастающего поколения, организация досуга подростков, а также формирование мировоззрения на основе традиционных российских ценностей. Участниками движения могут стать школьники и студенты в возрасте от 6 до 18 лет и старше.