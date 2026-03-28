Курорт «Мамисон» в Северной Осетии с начала года посетили более 28 тысяч туристов

Горнолыжный курорт «Мамисон» в Северной Осетии с момента запуска принял свыше 65 тысяч туристов, из них более 28 тысяч приехали в 2026 году. Глава республики Сергей Меняйло лично сообщил об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув динамичный рост популярности объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло

Госкорпорация «Кавказ.РФ» построила курорт в рекордные сроки: первая очередь открылась 14 марта 2025 года в техническом режиме, сразу предложив две канатные дороги общей протяженностью пять километров и десять километров трасс разной сложности — от зеленых для новичков до черных для профессионалов.

Гендиректор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов отметил, что устойчивый поток гостей сформировался благодаря разнообразию отдыха: зимой катаются на лыжах и сноубордах по 19 километрам трасс, летом ходят по 15 километрам экотроп. В январе 2026 года курорт посетили десять тысяч человек, а за весь 2025 год приехали 40 тысяч туристов — цифры озвучил вице-премьер Александр Новак во время визита в регион. Республика вложила средства в подъездные пути, тоннель и парковку на 460 машин, что обеспечило доступность даже в снегопады.

Корпорация активно расширяет инфраструктуру. К 2031 году построят три новые канатные дороги с подъемом до 3300 метров — гондольная линия Калак—Зарамаг уже самая длинная на Северном Кавказе, 3,3 километра. Протяженность трасс вырастет на 23 километра до 42 километров, появится вторая учебная зона со сноу-парком и 3000 мест размещения. Сейчас гости селятся в современных отелях на 200 номеров, пользуются кафе и барами прямо у подъемников.

Сергей Меняйло назвал «Мамисон» всесезонным хабом: зимой доминирует горнолыжный спорт, летом — экотуризм, активный отдых и фестивали. Регулярные события вроде концертов и соревнований повышают загрузку: турпоток к сезону 2027/2028 может достичь 250 тыс. человек. Развитие курорта создает рабочие места — уже трудоустроили сотни человек в сфере услуг и строительства, — стимулирует бизнес и наполняет бюджет республики.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Региональные власти и «Кавказ.РФ» координируют усилия: подрядчики в круглосуточном режиме монтируют опоры и протяжку канатов, решают вопросы с материалами. Курорт уже меняет ландшафт Алагирского района, превращая отдаленный уголок Кавказа в центр притяжения.

Станислав Маслаков