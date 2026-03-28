В КЧР начались перебои с водой из-за снижения уровня Эшкаконского водохранилища

В Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики введены «ограничения» на подачу воды в пяти сельских поселениях — Учкекенском, Первомайском, Краснокурганском, Римгорском и Джагинском — изза резкого падения уровня Эшкаконского водохранилища, сообщает администрация муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Власти района объяснили меры нехваткой притока в водоем на фоне неблагоприятных гидрологических и погодных условий и заявили, что ограничения будут действовать до стабилизации уровня воды и восстановления нормального водоснабжения.

Эшкаконское водохранилище является ключевым источником водоснабжения не только части КЧР, но и ряда территорий Ставропольского края, включая курортный Кисловодск. В условиях малоснежной зимы и ограниченного количества осадков в верховьях реки Малка приток в водоем существенно сократился, что привело к заполнению водохранилища лишь примерно на 20% от его проектной емкости. Власти региона отмечают, что обычный суточный приток в Эшкаконское озеро превышает 100 тыс. кубометров, но в пик кризиса расход упал ниже этой отметки, что сделало невозможным обеспечение потребителей в полном объеме.

С 25 марта 2026 года в Кисловодске действует режим подачи воды по урезанному графику — с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за последние три дня приток воды в Эшкаконское водохранилище вырос почти на 90 см, а суточный приток увеличился до 80–85 тыс. кубометров. Это позволило нарастить подачу воды в город примерно на 17,5 тыс. кубометров в сутки, а затем дополнительно — еще на 6,5 тыс. кубометров.

Власти региона подчеркивают, что график подачи сохраняется минимум на ближайшие два дня, однако динамика по уровню и притоку в водохранилище оценивается как положительная. В КЧР создана межведомственная рабочая группа, которая координирует меры по ограничению водопотребления, контролю за уровнем Эшкаконского водохранилища и подвозом воды в пострадавшие населенные пункты. В ряде сел и поселений уже несколько дней действуют режимы приоритетного водопользования, а в жилых домах и частном секторе организован подвоз воды автоцистернами.

По прогнозам гидрологов, в горах КЧР ожидается период с осадками и ростом температур, что должно ускорить наполнение водоема талыми и дождевыми водами. Власти допускают, что при сохранении текущей динамики и умеренных осадках критический этап может пройти в течение нескольких недель, однако полностью снять ограничения на водоснабжение пока не планируют.

Станислав Маслаков