Ракетная опасность объявлена в Самарской области и Оренбуржье во второй раз с начала года

В Самарской и Оренбургской области объявили ракетную опасность утром в субботу, 28 марта. Это второе подобное объявление с начала года.

В первый раз ракетная опасность объявлялась в регионах в 2026 году в пятницу, 27 февраля. В этот период в Самарской и Оренбургской областях на несколько часов закрывались аэропорты и временно не обслуживались рейсы.

В регионах был объявлен план «Ковер». Учащихся школ не выпускали из зданий и укрыли в убежищах. В тот период жители Самары и Тольятти пожаловались на то, что сирены не были слышны в некоторых районах городов и что многие убежища были закрыты.

Ракетная опасность объявляется в связи с запуском ракет, которые могут нести боевые заряды. Для ракет характерна высокая скорость и дальность полета, это делает их одной из самых серьезных угроз. Также при ракетной опасности, в отличие от угрозы атаки БПЛА, включается сирена.

Георгий Портнов