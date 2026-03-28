Концерт The Hatters, фотовыставка «ЧБ» и спектакль «Бывшие»
Куда сходить в Новосибирске с 28 марта по 3 апреля
Когда состоится юбилейный концерт группы The Hatters, где откроется выставка монохромного изображения «ЧБ» и что ждет гостей на спектакле «Бывшие»
28 марта (суббота)
В Центре культуры и отдыха «Победа» покажут фильм «Девять дней одного года» режиссера Михаила Ромма. Картину представят в рамках проекта бесплатных показов выдающегося отечественного кино, приуроченного к столетию кинотеатра «Победа». Фильм посвящен работе молодых физиков-ядерщиков и частично основан на реальных событиях. По мнению критиков, это одна из наиболее значимых картин советского периода 1960-х годов. Начало в 13:30.
29 марта (воскресенье)
В Новосибирской государственной филармонии — «Бах. Бранденбургские концерты». На сцене выступит лауреат премии Grammy ансамбль «Солисты Москвы». Музыканты исполнят шесть Бранденбургских концертов Иоганна Баха — продолжение знаменитой итальянской традиции concerto grosso. Начало в 18:00.
30 марта (понедельник)
В ДК Железнодорожников пройдет концерт Стаса Пьехи. Артист исполнит лучшие вещи из своего репертуара в сопровождении коллектива музыкантов. В праздничной программе прозвучат: «Она не твоя», «Думать о ней», «Где буду я», «На ладони линия», «Я с тобой», а также новые композиции. Начало в 19:00.
В Доме ученых СО РАН покажут спектакль «Бывшие». Это комедия о «жизни взаймы», где успешный музыкант оказывается садовником, а популярная писательница — кухаркой. В составе актеров — Анна Михайловская, Александр Журман, Кирилл Дыцевич, Анжелика Каширина, Андрей Соколов, Анатолий Руденко. Начало в 19:00.
31 марта (вторник)
В Экспоцентре состоится концерт группы The Hatters. Музыканты выступят в рамках тура, посвященного 10-летию коллектива. Со сцены прозвучат как хиты группы, так и песни с нового альбома «Зеркало». Начало в 20:00.
В ДК Железнодорожников пройдет концерт Дмитрия Маликова. Музыкант представит программу «Вне времени». Со сцены прозвучат лучшие песни и инструментальные композиции. Начало в 19:00.
1 апреля (среда)
В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка художника-графика, члена Союза художников России Владимира Хананова «Листья смоковницы». В экспозицию вошло более 60 графических работ из серий «Библейские сюжеты», «Дон Кихот», «Артисты, клоуны, музыканты» и «Лето в провинции». Начало в 12:00.
2 апреля (четверг)
В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Верди. Реквием». На сцене выступят новосибирский академический симфонический оркестр и новосибирская хоровая капелла. Вместе они исполнят реквием Джузеппе Верди — главную мессу XIX столетия. Начало в 19:00.
3 апреля (пятница)
В пространстве «Арт-Ель» откроется фотовыставка «ЧБ». Экспозиция посвящена черно-белой фотографии, благодаря которой раскрывается выразительность монохромного изображения. Отказ от цвета позволяет авторам сосредоточиться на главном: эмоциях, ритме, фактуре и моменте. Всего на выставке будет представлено 162 работы в разных жанрах — от портрета и уличной фотографии до архитектурных и концептуальных серий. Начало в 12:00.