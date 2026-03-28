Концерт The Hatters, фотовыставка «ЧБ» и спектакль «Бывшие»

Когда состоится юбилейный концерт группы The Hatters, где откроется выставка монохромного изображения «ЧБ» и что ждет гостей на спектакле «Бывшие»

28 марта (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Центре культуры и отдыха «Победа» покажут фильм «Девять дней одного года» режиссера Михаила Ромма. Картину представят в рамках проекта бесплатных показов выдающегося отечественного кино, приуроченного к столетию кинотеатра «Победа». Фильм посвящен работе молодых физиков-ядерщиков и частично основан на реальных событиях. По мнению критиков, это одна из наиболее значимых картин советского периода 1960-х годов. Начало в 13:30.

29 марта (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии — «Бах. Бранденбургские концерты». На сцене выступит лауреат премии Grammy ансамбль «Солисты Москвы». Музыканты исполнят шесть Бранденбургских концертов Иоганна Баха — продолжение знаменитой итальянской традиции concerto grosso. Начало в 18:00.

30 марта (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ДК Железнодорожников пройдет концерт Стаса Пьехи. Артист исполнит лучшие вещи из своего репертуара в сопровождении коллектива музыкантов. В праздничной программе прозвучат: «Она не твоя», «Думать о ней», «Где буду я», «На ладони линия», «Я с тобой», а также новые композиции. Начало в 19:00.

Актриса Анжелика Каширина
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Доме ученых СО РАН покажут спектакль «Бывшие». Это комедия о «жизни взаймы», где успешный музыкант оказывается садовником, а популярная писательница — кухаркой. В составе актеров — Анна Михайловская, Александр Журман, Кирилл Дыцевич, Анжелика Каширина, Андрей Соколов, Анатолий Руденко. Начало в 19:00.

31 марта (вторник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Экспоцентре состоится концерт группы The Hatters. Музыканты выступят в рамках тура, посвященного 10-летию коллектива. Со сцены прозвучат как хиты группы, так и песни с нового альбома «Зеркало». Начало в 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ДК Железнодорожников пройдет концерт Дмитрия Маликова. Музыкант представит программу «Вне времени». Со сцены прозвучат лучшие песни и инструментальные композиции. Начало в 19:00.

1 апреля (среда)

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка художника-графика, члена Союза художников России Владимира Хананова «Листья смоковницы». В экспозицию вошло более 60 графических работ из серий «Библейские сюжеты», «Дон Кихот», «Артисты, клоуны, музыканты» и «Лето в провинции». Начало в 12:00.

2 апреля (четверг)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Верди. Реквием». На сцене выступят новосибирский академический симфонический оркестр и новосибирская хоровая капелла. Вместе они исполнят реквием Джузеппе Верди — главную мессу XIX столетия. Начало в 19:00.

3 апреля (пятница)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пространстве «Арт-Ель» откроется фотовыставка «ЧБ». Экспозиция посвящена черно-белой фотографии, благодаря которой раскрывается выразительность монохромного изображения. Отказ от цвета позволяет авторам сосредоточиться на главном: эмоциях, ритме, фактуре и моменте. Всего на выставке будет представлено 162 работы в разных жанрах — от портрета и уличной фотографии до архитектурных и концептуальных серий. Начало в 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Стрелкова