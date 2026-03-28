Рядом с Москвой сбили два беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о налете беспилотников на Москву. С начала ночи были сбиты два БПЛА: первый дрон был уничтожен около 0:30 мск, второй — около 2:00 мск. Об этом господин Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы, уточнил мэр. Других подробностей он не привел.

В работу столичных аэропортов вводились ограничения. Внуково не принимало и не выпускало самолеты на протяжении почти получаса, сообщали в Росавиации. Домодедово разрешает взлет и посадку только по согласованию с «соответствующими органами».