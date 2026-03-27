В России сбили 52 беспилотника за три часа

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Это произошло с 20:00 до 23:00 мск. Целью атак были восемь регионов России.

Под удар попали территории Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Крыма.

Над Брянской областью сбили 24 БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет, написал глава региона. В Воронежской области сбит один БПЛА, режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории региона, написал губернатор Александр Гусев.

В Белгородской области пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Чайки Белгородского округа при взрыве дрона женщине оторвало палец. Там же один мужчина получил минно-взрывную травму. Множественные осколочные ранения получил мирный житель в районе хутора Церковный.