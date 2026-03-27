В Госдуме предложили ограничить рекламу напитков с сахаром

Депутаты Госдумы от КПРФ (Нина Останина, Владимир Исаков, Мария Дробот, Алексей Куринный, Олег Михайлов и Николай Осадчий) внесли законопроект об ограничении рекламы сахаросодержащих напитков с 1 сентября 2026 года. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Сахаросодержащими предлагается признать напитки, в составе которых есть различные виды сахаров, сироп с сахаром или мед. При этом количество углеводов в таких товарах должно превышать 2 г на 100 мл.

Согласно проекту, реклама сахаросодержащих напитков не должна утверждать, что их употребление помогает улучшить физическое или эмоциональное состояние. Кроме того, нельзя заявлять, что они безвредны или полезны для здоровья. В том числе в рекламе не должно быть информации о наличии в таких напитках БАДов и витаминов.

Депутаты также хотят запретить упоминать в рекламе, что употребление сахаросодержащих напитков позволяет утолить жажду. Кроме того, предлагается запретить в рекламе таких товаров обращаться к несовершеннолетним.

Создатели проекта также предлагают сопровождать каждую такую рекламу предупреждением о вреде чрезмерного употребления сахаросодержащих напитков. В объявлениях на радио предупреждения должны идти не менее трех секунд, на ТВ и в кино — не менее пяти при условии, что ему отведено как минимум 7% площади экрана.