В Ульяновске арестован псевдоофицер, обманывавший родственников участников СВО

В дежурную часть отдела полиции Засвияжского района Ульяновска обратилась жительница областного центра с заявлением о совершенном в отношении неё мошенничестве, сообщило в пятницу вечером УМВД РФ по Ульяновской области.

Женщина пояснила полицейским, что ранее в мессенджере с ней связался незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ. Он пообещал оказать содействие в поиске и транспортировке на родину тела ее супруга, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. В качестве подтверждения своих полномочий мужчина предъявил искусно подделанное удостоверение сотрудника ФСБ. Доверившись, потерпевшая перечислила на указанные им банковские счета порядка 50 тыс. руб., после чего связь прервалась.

Как сообщают в УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель. При личном досмотре у него обнаружили фальшивый документ, который, по словам задержанного, он приобрел на популярном маркетплейсе и самостоятельно внес в него нужные правки. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в значительном размере (ч. 2 ст. 159 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Обвиняемый признался пока в одном эпизоде мошенничества. Однако в полиции отмечают, что уже установлено: злоумышленник пытался нажиться и на других родственниках участников СВО. Так, он втерся в доверие к женщине, искавшей без вести пропавшего брата, и потребовал за информацию о его судьбе 500 тыс. руб., но довести преступный умысел до конца фигуранту не позволили полицейские. Следствие не исключает, что к обвинению могут добавиться дополнительная квалификация преступлений и новые эпизоды мошенничества — с другими пострадавшими.

По ходатайству следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск