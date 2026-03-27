Площадь льдов в Арктике сократилась до рекордного минимума
По замерам на 22 марта площадь ледового покрова на Северном полюсе составила 14,29 млн кв. км. Это рекордно низкий показатель за все время измерений. Как подсчитали ученые NASA и Национального центра данных по снегу и льду Университета Колорадо, сейчас площадь ледового покрова в Арктике на 1,32 млн кв. км меньше, чем средние значения за период с 1981 по 2010 год. Недостающего льда хватило бы, чтобы дважды покрыть территорию Франции.
Ледовый покров в Арктике замеряется ежегодно 22 марта, так как в этот период он достигает максимальных размеров. Но, как отмечают ученые, этот максимум стабильно сокращается, поскольку с каждым годом формируется меньше нового льда. Март 2025 года тоже был рекордным по этому показателю — 14,31 млн кв. км, а нынешний март этот рекорд побил. Кроме того, исследования показали, что ледовый покров в Арктике в этом году тоньше, чем в предыдущем. Больше всего это заметно в Баренцевом море к северо-востоку от Гренландии.
Прошлогодние исследования также показали, что площадь ледового покрова на Южном полюсе сократилась до 1,98 млн кв. км, что на 30% меньше средних значений в период до 2010 года. Это также рекордный показатель за все годы измерений.