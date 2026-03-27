«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Автомобилистом»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в матче 1/8 финала Кубка Гагарина на домашнем льду обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:3.

Это была первая игра серии в Уфе. Предыдущие два матча прошли в столице Свердловской области, где команды обменялись победами (2:0 в пользу «Автомобилиста» и 1:0 в пользу «Салавата Юлаева»).

По итогам первого периода третьего матча впереди были екатеринбуржцы. У гостей отличились Даниэль Спронг (третий гол в серии) с передачи Ярослава Бусыгина и Сергей Зборовский с передачи Максима Денежкина. В составе уфимцев отличился Шелдон Ремпал, его ассистентами стали Егор Сучков и Данил Алалыкин.

«Салават Юлаев» смог переломить ход игры в середине матча. Сначала Девин Броссо сравнял счет (ассистенты — Никита Зоркин и Александр Жаровский). За 30 секунд до конца второго периода Владислав Ефремов вывел башкирскую команду вперед (ассистенты — Максим Кузнецов и Артем Горшков).

На первой же минуте третьего периода Даниэль Спронг оформил дубль (голевые пасы дали Александр Шаров и Семен Кизимов). Однако последнее слово оказалось за «юлаевцами» — немногим более чем за две минуты до конца основного времени матча Максим Кузнецов отличился с паса Владислава Ефремова, бросив с острого угла.

Теперь счет в серии 2:1 в пользу Уфы. Послезавтра команды встретятся вновь.

Идэль Гумеров