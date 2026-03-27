Путин: РФ нужны дополнительные усилия для защиты энергетической инфраструктуры

Сегодня России нужны дополнительные усилия для защиты энергетической инфраструктуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на концерте в Кремле по случаю десятилетия Росгвардии.

На данный момент в России есть много угроз, заявил Владимир Путин. «И вы об этом знаете. Важно сделать все, чтобы минимизировать ущерб от любых преступных, диверсионных, вражеских, враждебных действий против России»,— сказал он.

По словам президента РФ, за 10 лет существования Росгвардия стала «надежным необходимым звеном» в системе обеспечения безопасности всей страны. За все время более 380 тыс. сотрудников Росгвардии были удостоены государственных и ведомственных наград. «Отмечу особый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с преступностью в целом», — добавил Владимир Путин.

На мероприятии Владимир Путин вручил главнокомандующему войсками Росгвардии и директору спецслужбы Виктору Золотову личный штандарт. Полотнище станет еще одним символом преемственности традиций в войсках правопорядка, указал президент.