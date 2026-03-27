Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрирован участником предварительного голосования «Единой России» в Саратовской области. Информация об этом содержится на сайте регионального отделения партии.

Среди других кандидатов по одномандатным избирательным округам — депутаты Саратовской областной думы Антонина Галяшкина и Александр Янклович, а также депутат Госдумы Николай Панков. Кандидатами на включение в областной партийный список по единому избирательному округу зарегистрированы вице-спикер нижней палаты Анна Кузнецова, депутат ГД Глеб Хор, а также депутат Саратовской облдумы и руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Сергей Гладков.

«Единая Россия» проводит предварительное голосование для отбора кандидатов в депутаты всех уровней. В голосовании могут участвовать все избиратели, зарегистрированные в соответствующих регионах. Процедура проходит в электронном формате через «Госуслуги». Регистрация избирателей начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Голосование пройдет с 25 по 31 мая.