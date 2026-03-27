Минюст предложил разрешить подозреваемым и обвиняемым участвовать в суде дистанционно

Минюст России вынес на общественное обсуждение законопроект о возможности дистанционного участия в судебных заседаниях для подозреваемых и обвиняемых, которые содержатся под стражей или находятся под домашним арестом. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

Законопроект должен внести поправки в статьи 109 (сроки содержания под стражей) и 389.12 (участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции) УПК РФ. Инициатива распространяется на те заседания суда, на которых рассматривается вопрос о продлении срока домашнего ареста или заключения под стражу.

Как отмечается в пояснительной записке, действующие нормативы уже допускают участие в судебном заседании подсудимого через ВКС. При этом до назначения судебного разбирательства подозреваемые или обвиняемые, которые находятся под стражей или под домашним арестом, и осужденные, находящиеся под домашним арестом по другому делу, такой возможности лишены.

Суд будет принимать решение об участии в заседании по видеоконференцсвязи (ВКС) на основании соответствующего ходатайства или по собственной инициативе. Будут учитываться наличие технической возможности для проведения ВКС и обстоятельства, препятствующие личному присутствию подозреваемого или обвиняемого на судебном заседании.

Реализовать порядок предлагается через организацию ВКС между судом, который рассматривает вопрос о продлении срока меры пресечения, и судом муниципалитета, где лицо содержится под стражей или под домашним арестом, уточняют авторы законопроекта.

Как отметили в пресс-службе Минюста, инициатива должна повысить доступность и скорость судопроизводства, снизить финансовую и бюрократическую нагрузку на судебный аппарат.