Где в мире разрешена эвтаназия

Собственно эвтаназию принято делить на активную (когда процедуру совершает врач) и пассивную (когда врачи обследует пациента и выписываю ему препарат для прекращения жизни, но применяет его уже сам пациент). Пассивную эвтаназию также называют ассистированным суицидом.

Швейцарию нередко называют страной, которая первой в мире легализовала эвтаназию. Это не совсем корректно — там в 1942 году был принят закон, в котором помощь в совершении самоубийства рассматривалась как преступление только в том случае, если такая помощь была продиктована корыстными или эгоистическими целями. Тем самым бескорыстная помощь в уходе из жизни — чем является эвтаназия — фактически была разрешена.

Однако эвтаназия в строгом смысле — убийство из сострадания или по медицинским показаниям — в Швейцарии запрещена. Разрешен так называемый ассистированный суицид, если пациент сильно страдает и у него нет надежды на улучшение. При этом пациенту достаточно просто «разумно объяснить» свое желание и иметь физическую возможность самостоятельно принять необходимые препараты. Эвтаназию могут совершить и иностранцы, поэтому Швейцария стала одним из центров соответствующего «туризма».

Нидерланды стали первой страной, разрешившей активную эвтаназию. В 2002 году был принят закон, по которому эту процедуру можно было применить к пациенту, испытывающему невыносимые страдания без перспективы их прекращения, если он сам обратился с заявлением об этом. После этого два врача должны были подтвердить необходимость эвтаназии. Позже право на эвтаназию распространилось и на детей и подростков старше 12 лет, правда, до 16 лет согласие на процедуру должны дать родители.

В Бельгии эвтаназию разрешили в том же 2002-м — процедуре может подвергнуться человек старше 18 лет, чья болезнь не поддается лечению (но необязательно неизлечима в целом) и вызывает постоянные физические или психологические страдания без прогнозов к улучшению. Больной должен получить разрешение комиссии, которая состоит из восьми юристов и восьми медиков. В Бельгии эвтаназия даже покрывается стандартной медицинской страховкой. В 2009 году к Бельгии и Нидерландам присоединился и Люксембург.

В США законы об эвтаназии отличаются от штата к штату. Активная эвтаназия запрещена повсеместно, но в нескольких штатах разрешен ассистированный суицид. Так, в Орегоне он был разрешен еще в 1997 году. Возможностью уйти из жизни могут воспользоваться неизлечимо больные дееспособные взрослые, если врачи прогнозируют, что им осталось жить не больше полугода. Это должны подтвердить два врача.

В том же 1997 году пассивная эвтаназия неизлечимо больных и сильно страдающих людей была декриминализована в Колумбии. В 2021-м возможность распространили и на людей, болезнь которых не является неизлечимой, но причиняет сильные страдания.

В Канаде эвтаназия была разрешена в 2016 году, но это распространялось только на неизлечимо больных. В 2021-м условия смягчились — теперь такая процедура стала возможна и при условии невыносимых страданий, даже если пациент не должен умереть в ближайшее время. С 2027 года в стране планируется разрешить процедуру также людям с психическими расстройствами. Эта предложение вызывает активную критику.

В Испании эвтаназию разрешили в 2021 году. Для ее осуществления нужно доказать «постоянные и невыносимые физические или психологические страдания», вызванные неизлечимой болезнью. В 2023-м эвтаназию легализовали в соседней Португалии. Там действуют сходные условия — неизлечимая болезнь и тяжелые страдания у пациента старше 18 лет.

Эвтаназия для неизлечимо больных людей разрешена в некоторых штатах Австралии. Новая Зеландия разрешила ее в 2020 году — жители страны проголосовали за это на референдуме.

Эквадор в 2024 году легализовал эвтаназию. Врач может провести эвтаназию, если пациент неизлечимо болен, испытывает сильные страдания и сам обратился с просьбой о проведении этой процедуры. В 2025-м активную эвтаназию с участием врача разрешили также в Уругвае.

Ассистированный суицид легализован еще в нескольких странах, включая Австрию и Кубу.

Яна Рождественская