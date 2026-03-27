Reuters: США уверены в уничтожении только трети арсенала ракет Ирана

Вопреки заявлениям Дональда Трампа, США уверены в уничтожении лишь трети ракетного арсенала Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников. Ранее президент США заявлял, что у Ирана «осталось очень мало ракет».

Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

По данным источников, о состоянии еще одной трети ракет можно только предполагать, что они были уничтожены или погребены в подземных тоннелях и бункерах в результате бомбардировок. Один из источников отметил, что у разведки есть некоторая степень уверенности в том, что уничтожена была также только треть имеющихся у Ирана запасов беспилотников. Таким образом, делают вывод источники, Тегеран по-прежнему располагает значительным количеством ракет и, возможно, сможет извлечь некоторые зарытые или поврежденные ракеты после прекращения боевых действий.

На запрос Reuters о комментариях по поводу имеющейся информации в Пентагоне заявили, что количество иранских ракетных и беспилотных атак сократилось примерно на 90% с начала войны. Американские военные «также повредили или уничтожили более 66% иранских предприятий по производству ракет, беспилотников и военно-морской техники, а также верфей», сообщили в ведомстве.

Алена Миклашевская