На Нововоронежской АЭС начались уникальные практические занятия для студентов Инженерной школы ВГТУ

На базе Учебно-тренировочного пункта Нововоронежской АЭС (УТП) для более 70-ти студентов Инженерной школы «ЭнергоТех» стартовала практическая подготовка, которую проводят преподаватели Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) совместно с инструкторами УТП НВ АЭС.

«На лекционных курсах в университете даётся теория, а здесь акцент сделан на практических знаниях. Учебно-тренировочный пункт НВ АЭС располагает оборудованием, которое эксплуатируется на атомной станции. Пройти 18 часов практических занятий и получить опыт работы на полномасштабном тренажёре энергоблока ВВЭР-1200 поколения 3+ - это уникальная возможность для наших студентов», - отметил заместитель директора Инженерной школы «ЭнергоТех» ВГТУ Александр Сергеев.

В рамках стратегического партнёрства между Концерном «Росэнергоатом» и университетом под атомную отрасль были адаптированы учебные планы по ядерной энергетике и теплофизике, промышленной теплоэнергетике, электроэнергетике, управлению в технических системах, водоподготовке.

Инженерная школа «ЭнергоТех» (директор - заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов) создана в 2025 году на базе Воронежского государственного технического университета в целях подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли.

Программы обучения молодых специалистов охватывают все этапы жизненного цикла атомной станции - от проектирования, строительства и выработки электроэнергии, до вывода из эксплуатации.

«Инженерная школа на базе ВГТУ отвечает запросу Госкорпорации «Росатом» на комплексную подготовку специалистов с необходимым уровнем компетенций и знаний. Сотрудничество с университетом сможет обеспечить приток высококвалифицированных кадров в атомную отрасль», - отметил Олег Уразов.

Предварительно в восьми профильных учебных группах университета прошёл отбор студентов, заинтересованных в работе в атомной отрасли. Планируется, что летом более 60 учащихся 2-3-го курсов пройдут практику на атомной станции.

Важным активом взаимодействия Нововоронежской АЭС с ВГТУ является возможность опережающей подготовки квалифицированных кадров для предприятий атомной отрасли.